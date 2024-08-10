2024-08-10 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 12 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في بغداد.وقالت الوزارة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وفق مذكرات قبض قضائية وبجهود أمنية وبمتابعة دقيقة لقواطع المسؤولية، تَمكنت قطعات الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية من تنفيذ عمليات أمنية تم خلالها القبض على (9) متهمين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المواد القانونية (اختلاس، مشاجرة، حيازة أسلحة غير مرخصة، إطلاق عيارات نارية، مخالفين لشروط الإقامة) في مناطق (حي النورين، البلديات، المدائن، الكرادة) ببغداد".وأضافت، أن "قوة من اللواء السابع في الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية ألقت القبض أيضا على (3) متهمين مخالفين لشروط الإقامة في منطقة (المنصور)"، مبينة، أنه "تم إحالة المتهمين أصوليا إلى الجهات المختصة".