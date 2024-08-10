المرور العامة تعيد تفعيل خاصية الاستعلام عن الغرامات عبر منصة (أور)

2024-08-10 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، إعادة تفعيل خاصية الاستعلام عن الغرامات عبر منصة (أور).وقالت المديرية في بيان مقتضب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إعادة تفعيل خاصية الاستعلام عن الغرامات عبر منصة (أور)".أدناه رابط الخدمة:https://tf.ur.gov.iq

وأعلنت مديرية المرور العامة ، في اذار الماضي عن إلغاء متابعة الغرامات بمنصة أور.

وقالت المدرية في تنويه "عزيزي المواطن نعلمكم بانتهاء التقديم على الخدمة (غرامات المركبات)".