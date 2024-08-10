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المرور العامة تعيد تفعيل خاصية الاستعلام عن الغرامات عبر منصة (أور)

المرور العامة تعيد تفعيل خاصية الاستعلام عن الغرامات عبر منصة (أور)
المرور العامة تعيد تفعيل خاصية الاستعلام عن الغرامات عبر منصة (أور)
2024-08-10 22:00:02 - المصدر: واع
بغداد - واع 
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، إعادة تفعيل خاصية الاستعلام عن الغرامات عبر منصة (أور).
وقالت المديرية في بيان مقتضب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إعادة تفعيل خاصية الاستعلام عن الغرامات عبر منصة (أور)".
أدناه رابط الخدمة:
https://tf.ur.gov.iq

وأعلنت مديرية المرور العامة ، في اذار الماضي عن إلغاء متابعة الغرامات بمنصة أور.

وقالت المدرية في تنويه "عزيزي المواطن نعلمكم بانتهاء التقديم على الخدمة (غرامات المركبات)".



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