المرور العامة تعيد تفعيل خاصية الاستعلام عن الغرامات عبر منصة (أور)
2024-08-10 22:00:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، إعادة تفعيل خاصية الاستعلام عن الغرامات عبر منصة (أور).
وقالت المديرية في بيان مقتضب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إعادة تفعيل خاصية الاستعلام عن الغرامات عبر منصة (أور)".
أدناه رابط الخدمة:
https://tf.ur.gov.iq
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، إعادة تفعيل خاصية الاستعلام عن الغرامات عبر منصة (أور).
وقالت المديرية في بيان مقتضب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إعادة تفعيل خاصية الاستعلام عن الغرامات عبر منصة (أور)".
أدناه رابط الخدمة:
https://tf.ur.gov.iq
وأعلنت مديرية المرور العامة ، في اذار الماضي عن إلغاء متابعة الغرامات بمنصة أور.
وقالت المدرية في تنويه "عزيزي المواطن نعلمكم بانتهاء التقديم على الخدمة (غرامات المركبات)".