العتبة العسكرية المقدسة تكشف تفاصيل خطتها الخاصة بالزيارة الأربعينية

2024-08-10 22:00:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديكشفت العتبة العسكرية المقدسة، اليوم السبت، تفاصيل خطتها الخاصة بالزيارة الأربعينية.وقال رئيس قسم الشؤون الدينية والفكرية في العتبة العسكرية المقدسة محمد الخالدي- لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في إطار استعدادات العتبة العسكرية المقدسة لاستقبال الزيارة الأربعينية، قامت جميع الأقسام في العتبة بتهيئة كوادرها وإعداد الخطط المناسبة لاستقبال الأعداد الكبيرة للزائرين".وأضاف، أن "قسم حفظ النظام قام بتهيئة كوادره كافة لدخول العجلات وخروجها وتهيئة المرائب ونقاط التفتيش من أجل انسيابية دخول الزوار"، موضحا، أن "قسم الضيافة قام أيضا بتهيئة وجبات طعام على مدى 24 ساعة، فيما قام قسم الخدمات بتهيئة العتبة وما يحيط بها لتقديم أفضل الخدمات للزائرين".وبين، أن "قسم الإعلام يبذل جهودا استثنائية لتغطية الزيارة، أما قسم الشؤون الدينية متواجد بكثافة ولا يزال يعمل بكامل طاقته من أجل إبراز معالم الحزن في هذه الزيارة، حيث هناك برامج دينية عزائية ونشر السواد واللافتات المناسبة الخاصة بالزيارة".وأشار إلى، أن "المفارز الطبية منتشرة لتقديم الخدمات الصحية للزوار"، موضحا، أن "أعداد المواكب زادت هذا العام لأكثر من ضعفين أو ثلاثة عما كانت عليه في السنوات السابقة".ولفت إلى، أن "القوات الأمنية تبذل جهودا استثنائية لتأمين محيط العتبة وطرق الزوار"، مبينا، أن "الجهود مستنفرة لأجل إنجاح الزيارة".