الشرطة العراقي في المستوى الأول بقرعة دوري أبطال آسيا

2024-08-10 22:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي الشرطة، يوم السبت، وضع فريقه الكرويبالمستوى الأول بقرعة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء توزيع المستويات على النحو الآتي:

‏المستوى الأول: (‏الهلال،‏ العين،‏ السد،‏بيرسبوليس،‏ باختاكور، الشرطة).

‏المستوى الثاني:‏ (النصر،‏ الأهلي،‏الريان،‏ استقلال،‏ الوصل، الغرافة أو شباب الأهلي).

وسيلعب كل فريق (8) مباريات ضد (8) فرق مختلفة، (4)مباريات على أرضه و(4) مباريات خارج أرضه.

كل فريق سيواجه (4) فرق من المستوى الأول و(4) فرق منالمستوى الثاني، وستقام القرعة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الـ2 ظهراً.