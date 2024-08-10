السيد الصدر يدعو لوقف فوري للإطلاق النار في غزة

2024-08-10 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واعدعا زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.وجاء في وثيقة حملت توقيع السيد الصدر- اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)- "أطالب الحكومات العربية والإسلامية والدول المعتدلة والمحبة للسلام بالضغط على أعضاء مجلس الأمن الذي سينعقد خلال الأيام المقبلة بطلب من الدولة الشقيقة الجزائر، ومطالبتهم بإصدار قرارات ملزمة وفورية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وقتل الأبرياء في غزة الحبيبة ومطالبة العدو الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط، وكل ذلك يمثل ضمير الأمم والشعوب الحرة".الوثيقة أدناه: