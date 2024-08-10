2024-08-10 22:18:07 - المصدر: منصة إيشان

وقع زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، وثيقة تحمل اسمه تطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارات فورية لوقف قتل الأبرياء في قطاع غزة. ونشر وزير القائد، وثيقة تحمل اسمع الصدر وتوقيعه، قائلاً فيها: “أطالب الحكومات العربية والإسلامية والدول المعتدلة والمحبة للسلام بالضغط على أعضاء مجلس الأمن الذي سينعقد خلال الأيام المقبلة بطلب […]

ظهرت المقالة الصدر يوقع وثيقة تطالب مجلس الأمن بإصدار قرارات فورية لوقف قتل الأبرياء في غزة أولاً على ايشان.