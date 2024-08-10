2024-08-10 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف الحشد الشعبي، اليوم السبت (10 آب 2024)، عن دخول الطيران المسير لأول مرة ضمن وسائل الدعم الأمني لزيارة الاربعين شرق العراق.

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني لـ"بغداد اليوم"، إن "خطة الاربعين الامنية في قاطع ديالى دخلت رسميا حيز التنفيذ ابتداء من اليوم"، مؤكدا، أن "ست ممارسات امنية شُرع بتنفيذها خلال الساعات الماضية في محاور حمرين وإمام ويس والمنذرية والمناطق الزراعية القريبة من الطريق الدولي وصولا الى تقاطعات بعقوبة".

وأضاف أن "الطيران المسير دخل لأول مرة في تأمين طريق الزوار ابتداء من المنذرية وصولا الى نقطة الصفر على الحدود بين ديالى وبغداد قرب ناحية جديدة الشط -30 كم شمال غرب بعقوبة"، مؤكدا، أن "عدد الزوار يتوقع أن يفوق الـمليون زائر".

واشار الى أن "حالة الاستنفار في كل قواطع الحشد الشعبي تتصاعد يوما بعد آخر لتصل الى الذروة الاسبوع المقبل مع تدفق عشرات الالاف من الزوار يوميا عبر منفذ المنذرية في طريقهم الى العتبات المقدسة".

ويوم الإثنين 5 آب 2024)، طمأنت قيادة العمليات المشتركة، زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بأن محافظة ديالى مستقرة أمنيا ولا يوجد ما يعوق مراسم الزيارة.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي في بيان، أن "محافظة ديالى تشهد وضعا أمنيا مستقرا".

وأكد، أن "القوات الأمنية منتشرة في كل مكان بديالى ولا يوجد أي تهديد لزوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)"، مشددا على أن "القطعات المسلحة في المحافظة بتوزيعها وإمكانياتها وقدراتها على درجة عالية من الاستعداد لمواجهة أي عائق يعكر صفو الزيارة"، وفق البيان الذي تلقته "بغداد اليوم".