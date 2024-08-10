2024-08-10 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (10 آب 2024)، اعتقال شخص أقدم على حرق محل مواد انشائية عمداً بجانب الكرخ.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد ورود معلومات بوجود حريق ضمن منطقة الخضراء بجانب الكرخ وقيام ثلاث اشخاص برمي بطل بانزين واحراق أحد محال المواد الانشائية ولاذوا بالفرار، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من الفرقة الثانية شرطة اتحادية والتوجه لمكان الحريق واستدعاء مفارز من مديرية الدفاع المدني واخماده".

وأضافت أنه "بعد التحقيق الاولي وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة والبحث في محيط المكان تم العثور على (اجازة سوق وهاتف أحد المتهمين) على إثر ذلك تم كشف هوية المتهم بعد تعميم اسمه ومواصفاته وبوقت قياسي تم الوصول اليه خلال تواجده في احدى مستشفيات الكرخ لتلقي العلاج بعد احتراق ساقه اثناء تنفيذ جريمته".

وأوضحت القيادة أنه "تم اعتقاله وتسليمه الى الجهات المختصة بعد اقامة دعوى قضائية بحقه ولازال البحث جاري عن المتهمين الاخرين لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".