مصدر يكشف ملابسات هجوم طوزخورماتو

2024-08-10 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (10 آب 2024)، عن ملابسات الهجوم الذي استهدف نقطة مرابطة في محيط طوزخوماتو شرق صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نقطة مرابطة متقدمة تقع شمال قضاء طوز خوماتو بنحو 3كم تعرضت الى اطلاق نار ما ادى الى استشهاد منتسب بالحشد الشعبي من اهالي ديالى وفق المعلومات الاولية".

واضاف أن "فريقا مشتركا بدء التحقيق لمعرفة مصادر النار وهل كانت قناصة او اسلحة متوسطة"، مؤكدا ان "التحقيقات مستمرة مع فرض اجراءات مشددة لدواعي امنية".