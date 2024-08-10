الكرواتي باناديتش مدربا لكرة نفط البصرة

2024-08-10 23:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واعسمت الهيئة الادارية لنادي نفط البصرة، الكرواتي اندري باناديتش مدربا للفريق الكروي للموسم المقبل.وذكرت الهيئة الادارية لنادي نفط البصرة لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنها سمت المدرب الكرواتي وللاعب الدولي السابق لمنتخب كرواتيا اندري باناديتش مدربا لفريقها الكروي.