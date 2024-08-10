رواندز.. الاسايش تعتقل (الشيخ هارون) بتهمة الدجل والشعوذة والاحتيال على المواطنين

2024-08-10 23:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش قضاء رواندز في محافظة اربيل باقليم كوردستان، اليوم السبت، أنها تمكنت من اعتقال دجال اطلق على نفسه اسم "الشيخ هارون" قام باسم السحر والشعوذة بخداع المواطنين والإحتيال عليهم.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان فرق مديرية اسايش تمكنت من اعتقال محتال باسم السحر والشعوذة الشيخ هارون كرنتي في حدود رواندز، قام تحت هذا المسمى بالاحتيال في المنطقة وخداع المواطنين فيها.

واوضح البيان ان منتسبي حدود مديرية اسايش رواندز وبعد وضع خطة محكمة ومراقبة دقيقة تمكنوا في الأول من شهر آب الجاري من اعتقال المدعو (ن ع س) بتهمة الاحتيال على المواطنين باسم السحر والشعوذة.

واشار البيان الى انه بعد اعتقال المتهم تم الشروع في التحقيق معه فاعترف بأنه انتحل صفة شيخ وفتح حسابا في موقع التواصل الاجتماعي (سناب جات) و(تيك توك) باسم (الشيخ هارون) ويمارس منذ سنتين أعمال الاحتيال على الناس، لافتا إلى أن المتهم كان يتلقى مبالغ مالية من ضحاياه من النساء في مختلف مدن اقليم كوردستان مقابل القيام باعمال السحر والشعوذة واقام العلاقات معهن واحتال على عدد كبير من الناس.