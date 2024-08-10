مجهولون يقتلون أحد وجهاء قرية المختار في الفلوجة

2024-08-10 23:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، اليوم السبت (10 آب 2024)، بمقتل أحد وجهاء قرية المختار في الفلوجة من قبل مسلحين مجهولين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسلحين مجهولين، فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على أحد وجهاء قرية المختار في الفلوجة وأردوه قتيلا، ثم لاذوا بالفرار".

وأضاف، إن "قوة امنية تدخلت وأغلقت منافذ المنطقة بحثا عن المنفذين".

ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى، ولم تصدر أي بيانات رسمية توضح ملابسات الحادث لغاية اللحظة.