2024-08-10 23:54:07 - المصدر: منصة إيشان

فندت حركة حماس، اليوم السبت، مزاعم الاحتلال الصهيوني بشأن وحود مسلحين في مدرسة التابعين، التي ارتكب فيها محزرة راح ضحيتها أكثر من 100 شخص. وقالت الحركة في بيان حصلت عليه منصة “إيشان”، إن “رواية جيش الاحتلال المجرم عن شهداء مجزرة التابعين في حي الدرج بأنهم عناصر من حماس والجهاد الإسلامي، مضللة وكاذبة”. واضافت، أن “من […]

ظهرت المقالة حماس تفند مزاعم الاحتلال: مدرسة التابعين ليس فيها مسلح واحد.. جميعهم مدنيون أولاً على ايشان.