2024-08-10 23:54:07 - المصدر: منصة إيشان

مجدداً، انتُخبت حكومة محلية جديدة داخل فندق الرشيد، مساء اليوم السبت، بعدما جمع أعضاء مجلس كركوك في قاعته، ليتفقوا على تمرير الحكومة المحلية واختيار المحافظ ورئيس المجلس. وهذه عملية الانتخاب في فندق الرشيد، هي الثانية، بعد تلك التي شهدت إكمال التصويت على محافظ ديالى، ورئيس مجلسها. واليوم السبت، أفاد مصدر سياسي في حديث لـ “إيشان”، […]

ظهرت المقالة حكومات 5 نجوم.. فندق الرشيد يطلق لكركوك حكومته الجديدة بعد حل عقدة ديالى أولاً على ايشان.