العراقي علي عمار يخفق في نيل وسام بأولمبياد باريس

2024-08-11 00:00:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اخفق الرباع العراقي علي عمار يسر من تحقيق احد الاوسمة الاولمبية برفع الاثقال بفعالية الخطف بعد أن خرج من المنافسات امام ابطال حديد العالم محتلا المركز الخامس بعد رفعه 200 كغم، وكان العراقيين يعولون عليه كثيرا لكنه لم يتمكن من مقارعة أبطال العالم ليودع علي عمار المنافسات الذي يُعد أصغر رباع بين رباعي العالم المشاركين بعمر "20 عاماً" .

وفشل علي عمار برفع الحديد بوزن 195 كغم في المحاولة الأولى ، وفي المحاولة الثانية نجح في خطف 195 كغم، بعدها رفع 200 كغم وتمكن بنجاح لكنه أخفق في رفع وزنا أكثر.

وفي النتر كسر علي عمار الرقم العالمي بعمره بعد ان رفع 237 كغم، بينما أخفق رفع 247 كغم

وبدأ ليلة اليوم السبت عند الساعة التاسعة والنصف، الرباع العراقي علي عمار خوض منافساته في أولمبياد باريس، والتي كان ينتظرها الشارع الرياضي بتفاؤل وبفارغ الصبر.

وشارك في منافسات وزنه +102 أسماء كبيرة حيث شهد مشاركة أبطال العالم في هذه الفعالية، إلى جانب 11 رباعاً آخرين من دول إستونيا وجورجيا وأرمينيا واليابان والجزائر والبحرين وجمهورية التشيك وإيران وسوريا ومصر ونيوزيلندا.