مجلس كركوك ينتخب محافظا ورئيسا له

2024-08-11 00:06:01 - المصدر: واع

كركوك – واعانتخب مجلس محافظة كركوك، ريبوار طه محافظاً لكركوك ومحمد الحافظ رئيسا للمجلس.وقال المتحدث باسم المجلس عماد العامري لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس محافظة كركوك عقد جلسته في فندق الرشيد ببغداد ، بحضور 9 اعضاء ، بينهم 5 من الاتحاد الوطني الكردستاني و3 من المجموعة العربية و2 من كتلة القيادة وعضو واحد من كتلة بابليون"، لافتا الى ان "المجلس تمكن من انتخاب ريبوار طه من الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب المحافظ ومحمد ابراهيم الحافظ من كتلة القيادة رئيسًا للمجلس".واضاف، انه "تم انتخاب ابراهيم تميم لمنصب النائب الاول للمحافظ".