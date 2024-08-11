مجلس كركوك يعقد جلسته في بغداد ويحسم منصب رئيس المجلس والمحافظ ونائبه

2024-08-11 00:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس محافظة كركوك، اليوم السبت (10 آب 2024) على اختيار محمد ابراهيم الحافظ رئيسا للمجلس وريبوار طه محافظاً لكركوك.

وقال مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس كركوك عقد جلسته بتسعة أعضاء في فندق الرشيد ببغداد لانتخاب رئيس المجلس والمحافظ ونائبه".

وأضاف أن "المجلس صوت على اختيار محمد ابراهيم الحافظ رئيسا للمجلس وريبوار طه محافظاً لكركوك وابراهيم التميم نائباً ثانياً له"، مبيناً أنه "تم تعيين انجيل زيل من المكون المسيحي مقررة للمجلس".

وتأتي هذه الخطوة بعد مضي نحو سبعة أشهر على الإعلان عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات، يشار الى أنه طوال الفترة الماضية لم تنجح الكتل السياسية الفائزة في كركوك من تشكيل الحكومة المحلية الا أن المبادرة الأخيرة لرئيس الوزراء أدت الى انهاء الانسداد السياسي في المحافظة.

وكشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، السبت، عن تفاصيل اجتماع اليوم لمجلس محافظة كركوك في العاصمة بغداد في فندق الرشيد، مبيناً أن الجلسة سبقها اجتماع للقوى السياسية وزعامات الكتل.

وأضاف أنه "على الأغلب فإن الاتفاق سيكون بتولي الكرد خلال العامين الأولين منصب المحافظ والعرب رئاسة المجلس، فيما يتولى التركمان منصب النائب الأول للمحافظ، ومنصب النائب الثاني يكون من نصيب الحزب الديمقراطي".



