الرباع العراقي علي عمار يحتل المركز السادس بفعاليات رفع الأثقال في الأولمبياد
2024-08-11 00:24:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
حقق الرباع العراقي علي عمار المركز السادس بفعاليات رفع الاثقال في أولمبياد باريس 2024.
وأنهى البطل العراقي فعاليات رفع الأثقال باحتلاله المركز السادس في منافسات وزن 102+ ضمن أولمبياد باريس.
علي عمار حمل وزن 200 كغم في الخطف و 237 كغم في النتر(المجموع الكلي 437 كغم) لم تمكنه من احتلال المراكز الأولى.
حقق الرباع العراقي علي عمار المركز السادس بفعاليات رفع الاثقال في أولمبياد باريس 2024.
وأنهى البطل العراقي فعاليات رفع الأثقال باحتلاله المركز السادس في منافسات وزن 102+ ضمن أولمبياد باريس.
علي عمار حمل وزن 200 كغم في الخطف و 237 كغم في النتر(المجموع الكلي 437 كغم) لم تمكنه من احتلال المراكز الأولى.