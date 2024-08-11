الرباع العراقي علي عمار يحتل المركز السادس بفعاليات رفع الأثقال في الأولمبياد

2024-08-11 00:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق الرباع العراقي علي عمار المركز السادس بفعاليات رفع الاثقال في أولمبياد باريس 2024.وأنهى البطل العراقي فعاليات رفع الأثقال باحتلاله المركز السادس في منافسات وزن 102+ ضمن أولمبياد باريس.علي عمار حمل وزن 200 كغم في الخطف و 237 كغم في النتر(المجموع الكلي 437 كغم) لم تمكنه من احتلال المراكز الأولى.