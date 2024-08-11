التعليم تصدر التقويم الجامعي لطلبة الدراسات الأولية

2024-08-11 01:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2024 – 2025 لطلبة الدراسات الأولية.وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة الانباء العراقية (واع)، فانه استناداً إلى موافقة الوزير بتاريخ 8/6/2024 على اعتماد التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2024/ 2025 لطلبة الدراسات الأولية .أدناه جدول التقويم الجامعي: