التعليم تصدر التقويم الجامعي لطلبة الدراسات الأولية
2024-08-11 01:12:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2024 – 2025 لطلبة الدراسات الأولية.
وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة الانباء العراقية (واع)، فانه استناداً إلى موافقة الوزير بتاريخ 8/6/2024 على اعتماد التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2024/ 2025 لطلبة الدراسات الأولية .
أدناه جدول التقويم الجامعي:
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2024 – 2025 لطلبة الدراسات الأولية.
وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة الانباء العراقية (واع)، فانه استناداً إلى موافقة الوزير بتاريخ 8/6/2024 على اعتماد التقويم الجامعي للسنة الدراسية 2024/ 2025 لطلبة الدراسات الأولية .
أدناه جدول التقويم الجامعي: