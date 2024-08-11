اللجنة الأولمبية: الرباع علي عمار سجل رقمين قياسيين عالميين في الأولمبياد

2024-08-11 01:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، ان الرباع علي عمار سجل رقمين قياسيين عالميين في أولمبياد باريس.وذكر اعلام اللجنة الاولمبية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، ورئيس وأعضاء البعثة العراقية المشاركة في أولمبياد باريس، أحرز الرباع البطل علي عمار يسر المركز السادس، في منافسات وزن + ١٠٢ كغم في اولمبياد باريس، إذ سجل رقماً قياسياً عالمياً بفئة الشباب في فعالية الخطف، حيث رفع ٢٠٠ كغم، وفي فعالية النتر رفع ٢٣٧ كغم، ليحقق ٤٣٧ كغم في المجموع، مسجلا رقما قياسيا عالميا آخر في فئة الشباب".وأضاف، " بينما حصل الرباع الجورجي لاشا تالاخادزه الميدالية الذهبية، ونال الفضة الرباع الأرميني فارزدات لالايان، فيما كان الوسام النحاسي من نصيب الرباع البحريني غور ميناسيان، وجاء رابعاً الرباع الإيراني علي داودي، ثم السوري معن أسعد في المركز الخامس"، مبينا انه "حضر المنافسات أيضاً، جمع غفير من المشجعين العراقيين الذين قدِموا من العاصمة باريس وغيرها من المدن الفرنسية، وكذلك من الدول القريبة على فرنسا."وتنافس (١٢) رباعاً مساء السبت في وزن +١٠٢ كغم، بالمنافسات التي جرت على صالة جنوب باريس ضمن رياضة رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية، وهم رباعنا الواعد علي عمار، والجورجي لاشا تالاخادزه، والبحريني غور ميناسيان، والسوري معن أسعد، والجزائري وليد بيداني، والمصري عبد الرحمن السيد، والإيراني علي داودي، والأرميني فارزدات لالايان، والنيوزلندي ديفيد ليتي، والياباني موراكامي ايشيرو، والإستوني سيم مارت، والجيكي كامل كوشيرا.