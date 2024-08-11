رئيس اللجنة الأولمبية يدعو للإبتعاد عن السلبيات التي تضر بمسيرة المنتخب الوطني

2024-08-11 01:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عقيل مفتن ، إلى الإبتعاد عن السلبيات التي تضر بمسيرة المنتخب الوطني.وقال مفتن لوكالة الانباء العراقية (واع)، "أدعو الجميع من مسؤولين وجماهير رياضية ووسائل الاعلام الى ترك المنتخب الوطني والمدرب كاساس ةالابتعاد عن كل شيء سلبي يضر مسيرة المنتخب الوطني".وأضاف، "لدينا فرصة ذهبية ومدرب محترم سيقودنا لتحقيق الحلم الغائب منذ 1986 "، مؤكدا أن "واجبنا توفير البيئة الخصبة لاتحاد الكرة والمدرب كاساس وهذا ما سيتم العمل عليه مع اتحاد الكرة".وتعهد مفتن بتصفية اي خلافات داخل اتحاد الكرة ان وجدت .