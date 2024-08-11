عيارات نارية تودع "مستر كنتاكي" خلف القضبان ببغداد

2024-08-11 01:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الأحد، باعتقال صاحب مطعم مشهور في العاصمة بغداد نتيجة حادث اطلاق نار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز: "استخبرت دوريات الطوارئ لقيادة شرطة الرصافة عن حصول حادث مشاجرة وإطلاق نار ضمن منطقة الأعظمية (الكم)، حيث تم توجيه الدوريات الى محل الحادث على الفور وتم إلقاء القبض على متهم.

وأضاف أن المتهم اتضح أنه صاحب مطعم مستر كنتاكي شارع الضباط، قام بإطلاق عيارات نارية على جاره من مسدس نوع كوست عيار (9ملم).

وأضاف أنه تم ضبط المسدس مع ظرف واحد فارغ تم تسليمه إلى مركز شرطة الصليخ.