بايش يودع "الصقور" ويحزم حقيبته إلى "الرياض"

2024-08-11 02:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ودع إبراهيم بايش ناديه القوة الجوية بعد سبعة مواسم في صفوف "الصقور".

وقال بايش في تدوينة له: "قضيت 7 مواسم مع العريق، مرت سريعاً بحلوها ومرها وأجمل ما فيها هو الصبر وروح التحدي، وليشهد الله أنني كنت حريصاً على اسم النادي ومخلصاً لقميصه وبذلت من الجهد ما يكفي لإسعاد الجماهير الوفية، اصل اليوم الى ختام هذه الرحلة التي كانت مليئة بالانجازات وغنية بمعاني الانتماء لخوض تجربة جديدة تمثيل القوة الجوية شرف عظيم وفخر كبير، وانا الآن اشعر بالفخر لأني كنت جزءا من هذا الكيان".

وبحسب المعلومات التي توفرت لوكالة شفق نيوز، فإن بايش يستعد لخوض تجربة احترافية في الدوري السعودي، حيث تلقى عرضاً من نادي الرياض، من دون تأكيد إتمام الانتقال.