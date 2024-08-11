باريس يقترب من نجم بايرن ميونخ

2024-08-11 07:54:02 - المصدر: واع

متابعة – واعاقترب باريس سان جيرمان الفرنسي من التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب تقرير صحفي.فقد ذكر مراسل شبكة "سكاي" الألمانية، أن المسار الأقرب لنجم الفريق البافاري، كينجسلي كومان، خلال الصيف الجاري، هو الانتقال إلى بي إس جي.وأضاف أن مفاوضات رسمية تجري بين الناديين حاليا بشأن كومان، الذي سبق له اللعب بقميص الفريق الباريسي.وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن النادي البافاري، يرحب بالاستغناء عن كينجسلي كومان على سبيل الإعارة، لمدة موسم.في المقابل، يسعى بي إس جي لتعزيز هجومه، بعد رحيل نجمه وهدافه التاريخي، كيليان مبابي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.وعزز سان جيرمان صفوفه، هذا الصيف، بثلاث صفقات حتى الآن، تمثلت في كل من: ماتفي سافونوف، حارس مرمى كراسنودار الروسي، وجواو نيفيز، لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، وويليان باتشو، مدافع آينتراخت فرانكفورت الألماني.