عمليات بغداد: اعتقال متهم بحوزته منشورات تروج لحركة مشبوهة في الزعفرانية

2024-08-11 08:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

قيادة عمليات بغداد تعتقل متهم ضبط بحوزته منشورات تروج لأحدى الحركات الدينية المشبوهة في منطقة الزعفرانية بجانب الرصافة.

ضمن الخطط الأمنية المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد لتعزيز الامن والأستقرار وتهيئة الاجواء الامنة لأداء مراسم الزيارة الاربعينية واداء الشعائر الحسينية ومتابعة الحركات المتطرفة التي من شأنها بث التفرقة والكراهية بين افراد المجمتع، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقة (الاولى) شرطة اتحادية، ومن خلال اجراء الممارسات الامنية وتسيير الدوريات، من القاء القبض على متهم ضبط بحوزته منشورات تروج لأحدى الحركات الدينية المشبوهة يستقل عجله نوع "كيا بنكو" ضبط بحوزته منشورات عدد (٢٠٠٠)، وذلك في منطقة الزعفرانية بجانب الرصافة، وتسليمه الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.