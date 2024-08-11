بغداد .. ستة جرحى بمشاجرة مسلحة واعتقال مروج لحركة دينية "مشبوهة"

2024-08-11 08:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، باصابة عدد من الأشخاص بجروح إثر مشاجرة مسلحة اندلعت وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة عائلية لم تُعرف أسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والأسلحة البيضاء ضمن منطقة الشالجية وسط بغداد ما اسفر عن اصابة اربعة اشخاص باطلاقات نارية واثنين بطعنات سكاكين.

ووفقا للمصدر، فإنه تم نقل المصابين الى مستشفى الكاظمية والتحفظ عليهم.

وعلى صعيد آخر أعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال متهم ضبطت بحوزته منشورات تروج لإحدى الحركات الدينية المشبوهة في منطقة الزعفرانية بجانب الرصافة من العاصمة.

وأوضحت القيادة في بيان، أن القطعات الأمنية في الفرقة (الاولى) شرطة اتحادية، ومن خلال اجراء الممارسات الامنية وتسيير الدوريات، تمكنت من إلقاء القبض على متهم ضُبطت بحوزته منشورات تروج لإحدى الحركات الدينية المشبوهة يستقل عجلة نوع "كيا بنكو".

وأضاف البيان أنه بلغ عدد المنشورات (2000)،مؤكدا أنه تم تسليم المتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.