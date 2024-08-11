الصين تستعيد صدارة ترتيب ميداليات باريس 2024

2024-08-11 08:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتستمر المنافسة الناريّة بين الصين والولايات المتّحدة الاميركية على صدارة ترتيب الميداليات من اليوم ما قبل الاخير لمنافسات اولمبياد باريس 2024.وباتت الصدارة منقسمة بين الصين والولايات المتحدة الاميركية ، مع تفوّق الصين في اجمالي الميداليّات وهو ما يمنحها الافضليّة في الترتيب، ورفعت رصيدها اميركا الى 121 ميدالية 37 منها ذهبية في المركز الثاني، بينما حصدت الصين على 89 ميدالية 38 منها ذهبية أيضاً، وأتى ترتيب المراكز الـ 10 الاوائل على الشكل التالي:الصين: 38 ذهبية، 27 فضية، 24 برونزيةالولايات المتحدة الأميركية: 37 ذهبية، 42 فضية، 42 برونزية.استراليا: 18 ذهبية، 18 فضية، 14 برونزية.اليابان: 18 ذهبية، 12 فضية، 13 برونزية.فرنسا: 15 ذهبية، 23 فضية، 22 برونزية.المملكة المتحدة: 14 ذهبية، 22 فضية، 27 برونزية.كوريا الجنوبية: 13 ذهبية، 8 فضية، 9 برونزية.هولندا: 13 ذهبية، 7 فضية، 12 برونزية.المانيا: 12ذهبية، 10 فضية، 8 برونزية.ايطاليا: 11 ذهبية، 13 فضية، 15 برونزية.