المياه النيابية تحذر: العراق دخل بالخطوط الحمراء في الاجهاد المائي

2024-08-11 09:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال عضو لجنة المياه النيابية رفيق الصالحي، ان ازمة الجفاف لم يتم حلها الحكومة لم تقدم حلول وفي كل مرة تعيد نفس السيناريوهات و التصريحات الماضية. وذكر الصالحي، انه على العكس ازمة الجفاف مستمرة و التصحر يتمدد و الكوارث البيئية التي اصابة ميسان مؤخرا هي بسبب الجفاف . واكمل ان الخزين المائي لا يزال متدني التقارير الاممية كانت واضحة جدا وهي تشير الى ان العراق دخل بالخطوط الحمراء بالاجهاد المائي . ولفت الى ان وزارة الموارد المائية قبلت على زراعة محصول الشلب في مناطق الفرات الاوسط وبعض المناطق الجنوبية لكن سيكون الثمن مكلف جدا خاصة اذا كانت السنة القادمة سنة جفاف فسيؤثر ايضا على المحصول الشتوي اضافة الى ذلك ارتفاع مستوى الملوثات.