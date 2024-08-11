2024-08-11 09:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شكّلت وزارة الداخليَّة لجنة خاصَّة لمعالجة ملفِّ العمالة الأجنبيَّة، في وقت استبعدت فيه 12 ألف مخالف خلال النصف الأول من العام الحالي. وأوضح المتحدِّث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري أنَّ اللجنة تضمّ ممثلين عن وزارتي الهجرة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة وجهاز المخابرات، وعقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي، وتدارست تفصيلياً كلَّ ما يتعلق بالعمالة سواء من الداخلين بطريقة شرعيَّة أو غيرها. وكشف عن استبعاد 12 ألفاً خلال النصف الأوّل من 2024، منوِّها بأنَّ عدد من دخل البلاد للمدَّة ذاتها، بلغ مليونين و259 ألف أجنبي، غادر منهم مليونان و34، أمَّا المتبقي منهم فلم تنتهِ سمة دخولهم حتى الآن. للاطلاع على أخر الاخبار تابعونا على التليغرام https:t.meEconomynews2021