التخطيط: استمرار التقديم للعمل في التعداد العام للسكان لغاية الـ14 من الشهر الحالي

2024-08-11 10:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، عن استمرار التقديم للعمل في التعداد العام للسكان لغاية الـ14 من شهر الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التقديم مستمر عبر الرابط الذي اطلقته هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية للعمل في التعداد العام للسكان والمساكن، المقرر اجراؤه في 20-11-2024".

وأضافت أن "استمارة التقديم متاحة على بوابة (اور) الالكترونية للخدمات الحكومية" ،لافتة إلى أن "التقديم يستمر لغاية يوم الاربعاء 14-8-2024

رابط الاستمارة:

‏https://census.ur.gov.iq/