مدرب كرواتي يقود نفط البصرة وجهاز فني جديد للزوراء
شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، يوم الأحد، تعاقدها رسمياً مع الملاك التدريبي المساعد لفريق نادي الزوراء لقيادة الفريق للموسم الكروي المقبل الى جانب المدرب الاول عصام حمد .
وقال عبد الكريم عبد الرزاق عضو إدارة الزوراء ، ومشرف الفريق ، لوكالة شفق نيوز، إن الادارة اتفقت مع المدرب عصام حمد لضم مساعدين معه لقيادة فريق نادي الزوراء الموسم المقبل.
وأضاف إن المدربين اللذين انضما للجهاز الفني هما، المساعد "حيدر عبيد" ، ومدرب اللياقة "مازن عبد الستار"، وقد أصبحا بشكل رسمي ضمن الكادر التدريبي لنادي الزوراء للموسم الجديد .
من جانب اخر تعاقدت ادارة نادي نفط البصرة رسمياً مع المدرب الكرواتي أندري باناديتش لقيادة كرة نفط البصرة في دوري نجوم العراق.
الى ذلك تعاقدت ادارة الميناء رسمياً مع مدرب اللياقة أمير رزاق لينظم للكادر التدريبي لنادي الميناء الذي يقوده البرازيلي جورفان فييرا .