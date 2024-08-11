2024-08-11 11:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أكد القيادي في التحالف التركماني عباس الأغا، اليوم الأحد (11 آب 2024)، أن ممثلي المكون التركماني سيقدمون طعنا بقانونية جلسة مجلس المحافظة التي عقدت في العاصمة بغداد.

وقال الأغا في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من غير المعقول أن تعقد جلسة لمجلس محافظة كركوك في بغداد بغياب المكون الرئيسي وهم التركمان ولم يحضر أي ممثل عنهم".

وأضاف أن "ماجرى يعد تجاوزا على الدستور الذي حث على مشاركة جميع المكونات في إدارة محافظة كركوك، وبالتالي نرفض هذا التجاوز بشكل قطعي".

وافضى اجتماع عقد يوم امس السبت (10 آب 2024)، في العاصمة بغداد إلى انتخاب ابراهيم الحافظ رئيسا لمجلس محافظة كركوك وريبوار طه محافظا.

وشهد الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية.

واحتضنت العاصمة بغداد، مساء السبت، اجتماعا وصف بالحاسم، لإنهاء أزمة إدارة محافظة كركوك، من خلال اختيار رئيس لمجلس المحافظة، ومحافظ لها، بعد تعثر استمر أكثر من ثمانية أشهر.

وعقد الاجتماع الذي وصف بالحاسم، بحضور الاتحاد الوطني الكوردستاني، والعرب، بالإضافة إلى ممثل عن المسيحيين في مجلس محافظة كركوك.