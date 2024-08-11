زيدان يتسلم أرشيف جرائم داعش من "يونيتاد"

2024-08-11 11:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تسلم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد (11 آب 2024)، أرشيف جرائم داعش من فريق التحقيق الدولي "يونيتاد".

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الأحد الموافق 11/8/2024 آنا بيرو لوبيس المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) رفقة أعضاء الفريق".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء تسليم رئيس المجلس ملفات الوثائق التي تم أرشفتها من قبل الفريق والمتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش الإرهابي".