بمشاركة 1500 عامل.. بلدية النجف الأشرف تنفذ خطتها الخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية

2024-08-11 11:18:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع - حيدر فرمان

أعلنت مديرية بلدية محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، المباشرة بتنفيذ خطتها الخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، وفيما أشارت إلى تفاصيل الخطة، أكدت مشاركة أكثر من 1500 عامل خدمة.

وقال مدير إعلام البلدية بشار السوداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية بلدية النجف الأشرف وضعت خطة خدمية متكاملة، تضمنت تشغيل أكثر من 1500 منتسب لرفع النفايات، فضلاً عن إشراك 200 آلية للعمل ضمن قواطع البلدية".

وأشار إلى أنه "تم تقسيم مركز محافظة النجف الأشرف إلى عدة محاور لسهولة السيطرة على تقديم خدمات البلدية، فضلاً عن تخصيص موقعين مؤقتين للطمر في طريق يا حسين، وبعد انتهاء الزيارة سيتم نقلها إلى مكان الطمر الصحي الرئيس"، لافتا الى أن "هناك تنسيقاً عالي المستوى بين المحافظة ومكتب رئيس الوزراء، لدعمها بالآليات التخصصية من بقية المحافظات التي لا تشهد مناطقها مسيراً للزائرين".

وذكر أن "بلدية النجف الأشرف فتحت أبوابها للراغبين بالتسجيل للعمل خلال ذروة الزيارة التي تبدأ من 10 صفر لغاية يوم 20 صفر"، موضحا أن "عدد كوادر البلدية قرابة 1000 عامل موزعين في تنظيف الأحياء السكنية، وفي حال سحبهم ستتراكم النفايات داخل الأحياء، لذلك وضعت بلدية المحافظة خطة لتشغيل عمال إضافيين يسهمون في تنظيف المدينة، وتنظيف مسير الزائرين على مدار 24 ساعة بواقع 3 شفتات".

وتابع ان "البلدية تمتلك 150 كابسة صالحة للعمل ستتولى تنظيف الأحياء السكنية، كما تم إشراك 200 أخرى مسؤولة عن تنظيف طريق الزائرين ابتداء من سيطرة المناذرة وانتهاء بسيطرة الكفل عند العمود 350"، لافتا إلى أن "هنالك تنسيقاً عالي المستوى بين بلدية النجف الأشرف والعتبة العلوية المقدسة، خاصة بعد استحداث بلدية المدينة القديمة، كما تم تعليق لوحات توعوية، تحث الزائرين على ضرورة التعاون والحفاظ على نظافة الشوارع".

وأضاف أن "شعبة الإعلام والعلاقات العامة في بلدية النجف الأشرف عملت على تنظيم زيارات ميدانية إلى أصحاب المواكب والهيئات الحسينية لحثهم على التعاون، وعدم التجاوز على الشوارع العامة والحدائق والأرصفة ورفع النفايات ووضعها بأكياس خاصة"، مشيرا الى أن "البلدية ستقوم بتوزيع أكياس وحاويات للنفايات بين أصحاب المواكب، ما يسهم في عدم تراكم النفايات في طريق الزائرين وسهولة رفعها ونقلها إلى مواقع الطمر الصحي".

من جانبه، قال مدير بلدية المدينة القديمة لقاء الزرفي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية ستنطلق من يوم 5- 30 صفر، حيث تم تشكيل غرفة عمليات فرعية من غرفة العمليات المركزية برئاسة النائب الأول للمحافظ"، موضحاً أن "عدد الآليات المشتركة في الخطة الخدمية داخل المدينة القديمة تتراوح من 30 إلى 35 كابسة نفايات، إضافة إلى القلابات".

وذكر أن "المحافظة خصصت 75 مليون دينار لمديرية بلدية المدينة القديمة لدعم خطة الزيارة الأربعينية، حيث تم تقسيم المبلغ لتشغيل 120 عاملاً وتأجير 8 قلابات وشفل لمعالجة الطمر المؤقت".

بدوره، قال مدير بلدية الكوفة، محسن بقر الشام: إن "جميع الكوادر البشرية لمديرية بلدية الكوفة من مهندسين وفنيين وعمال خدميين والإدارة العليا وجميع الآليات التخصصية والخدمية والثقيلة ستشارك بالخطة الخاصة بالزيارة الأربعينية".

وأشار إلى أن "هنالك تنسيقاً عالي المستوى بين بلدية الكوفة والأمانة العامة لمسجد الكوفة المعظم والأمانة العامة لمسجد السهلة وأمانة مرقد إبراهيم الغمر لتقديم أفضل الخدمات للزائرين".

وأضاف أن "بلدية الكوفة وفرت أكياساً وحاويات نفايات للمواكب الحسينية لرفع النفايات على مدار 24 ساعة ولمدة 20 يوماً، كما سيتم توزيع بوسترات بين الزائرين والمواكب بخصوص الالتزام والمحافظة على النظافة".