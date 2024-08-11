محافظة البصرة تقف على آخر الاستعدادات لاستضافة مباريات التصفيات

2024-08-11 11:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل طالب الفريجي، عن فحوى الاجتماع الذي عقده مع القيادات الأمنية لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مباريات تصفيات بطولة كأس العالم لكرة القدم بمشاركة منتخبنا الوطني، التي ستنطلق في الشهر المقبل.

وقال الفريجي في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاجتماع الذي ضم مفاصل القيادات الأمنية وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم، جاء للوقوف على آخر مستجدات التحضير للتصفيات ومتابعة آلية تسهيل دخول الجماهير الرياضية عبر البوابات إلى الملعب، لضمان أقصى درجات الأمان، إلى جانب موضوع جلوس كبار الضيوف والمدعوين في المقصورة الرئيسة".

وأضاف الفريجي أن "اللجنة الأمنية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أصبحت لديها القدرة وهي مؤهلة من خلال الخبرة المتراكمة التي اكتسبتها جراء مشاركتها في تأدية واجباتها في البطولات الرياضية السابقة، وخصوصاً خليجي 25 فإنها ترسم في هذه التصفيات صورة حضارية مشرقة عن العراق مما يعكس أثراً إيجابياً وجيداً على مساعي محافظة البصرة".