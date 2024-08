2024-08-11 11:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: لقي احد الزائرين المتوجهين الى كربلاء المقدسة، حتفه غرقاً اثناء السباحة في ناظم ال حسن بقضاء كرمة بني سعيد جنوب شرق الناصرية. وذكر مصدر في شرطة ذي قار لشبكة اخبار الناصرية أن الحادث وقع أثناء قيام شاب دون العشرين من العمر بالسباحة في نهر ناظم ال حسن...

