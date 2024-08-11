2024-08-11 12:54:06 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات البصرة حكما بالإعدام بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن “المدان ضبط بحوزته مادة الحشيشة المخدرة والتي كان يقوم بإدخالها من خارج العراق بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين”. وأضاف أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٢٧/ أولا من قانون المخدرات و […]

ظهرت المقالة البصرة: الإعدام بحق مدان يتاجر بـ”حشيشة” يجلبها من الخارج أولاً على ايشان.