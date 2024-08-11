2024-08-11 12:54:06 - المصدر: منصة إيشان

أكد محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني اليوم الأحد، إن “الثأر لدم رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي اغتيل في 31 تموز في طهران، هو واجب ديني ووطني”. وقال قاليباف أن “مجرزة مدرسة التابعين” في مدينة غزة، أثبتت أن إسرائيل وصمة عار على البشرية جمعاء ولا تفهم سوى لغة القوة”. وقال رئيس البرلمان الإيراني […]

ظهرت المقالة تهديد إيراني جديد: الثأر لدم هنية واجب ديني فانتظروا العقاب أولاً على ايشان.