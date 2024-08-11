2024-08-11 12:54:06 - المصدر: منصة إيشان

قررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تحديد موعد لإجراء محكمة نور زهير المتهم بقضية الأمانات الضريبية. وبحسب كتاب للمحكمة حصلت عليه منصة “إيشان” وموجه إلى هيئة النزاهة، فإنها حددت الرابع عشر من شهر آب الحالي موعدا لإجراء المحاكمة. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن في وقت سابق استرداد جزء من الأموال المسروقة من […]

ظهرت المقالة محكمة جنايات مكافحة الفساد تحدد موعدا لمحاكمة نور زهير (وثيقة) أولاً على ايشان.