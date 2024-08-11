بلا قطوعات.. دخول خطة الزيارة الأربعينية حيز التنفيذ بهذا التوقيت

2024-08-11 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الاحد (11 آب 2024)، موعد دخول خطة الزيارة الأربعينية حيز التنفيذ.

وقال التميمي للوكالة الرسمية، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الخطة الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية في العاصمة ستبدأ يوم الثلاثاء الـ 13 من آب الحالي، لتأمين الطرق التي يسلكها الزائرون الى مدينة كربلاء المقدسة".

وأضاف أن "الخطة لا تتضمن قطوعات"، مشيراً الى أن "القطعات الأمنية تقوم بعمليات استباقية لتأمين مناطق ركوب وترجل الزائرين في مدخل الحسينية".