استقرار أسعار الذهب مع انخفاض الدولار في بغداد

2024-08-11 13:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الأحد 11 آب 2024. وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 516 الف دينار، وسعر الشراء 512 الف دينار. وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 486 الف دينار، وسعر الشراء 482 الفاً . وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 520 الف دينار و 530 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 490 الفا و 500 الف دينار . وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد. وسجلت أسعار الدولار انخفضاً مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، عند 149750 ديناراً، فيما سجلت يوم أمس السبت 150150 ديناراً لكل 100 دولار.