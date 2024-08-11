توضيح من نادي كربلاء بشأن حظر تسجيل اللاعبين

2024-08-11 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكدت الهيئة الإدارية لنادي كربلاء على أن الحظر الإداري بعدم تسجيل اللاعبين على نادي كربلاء كان بسبب اللاعب البرازيلي ( لاودير دي سلفا) والذي تم التعاقد معه بعقد ابتدائي من قبل إدارة النادي ثم تم استبعاده لعدم قناعة الجهاز الفني بمستواه .

وذكر بيان للنادي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن" اللاعب البرازيلي بادر الى رفع دعوى قضائية ضد إدارة النادي ، وتم قبول الدعوة ، وتبليغ إدارة النادي بتسديد مستحقات اللاعب بموعد أقصاه 30 يوماً حيث تم تسديد المستحقات كاملة من قبل إدارة النادي خلال 14 يوماً بتوثيق بالفديو للتسليم والتسلم من محامي اللاعب المدعي، وهذا ما تؤكده الكتب الرسمية المرفقة مع هذا التوضيح والتي تؤكد تسليم وتسلم المبالغ المالية مع كتاب غلق الدعوة ، لتتفاجأ اليوم إدارة نادي كربلاء بقرار الحظر الإداري على نفس الدعوة، الأمر الذي دعا إدارة نادي كربلاء لطلب الاستئناف وتقديم الأدلة والإثباتات في عملية التسديد لرد الدعوة".

وتابع أن" إدارة نادي كربلاء ستسلك كل الطرق القانونية والقضائية لضمان حق النادي " .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد قرر حرمان 5 أندية عراقية من تسجيل اللاعبين للموسم المقبل على خلفية قضايا متعلقة بمستحقات لاعبين سابقين فيها، وهي أندية الشرطة وأربيل والقاسم والحدود وكربلاء.