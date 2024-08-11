نقابة الصيادلة تعلق على تظاهرات خريجي المجموعة الطبية: ندعو لنبذ العنف بكل اشكاله

2024-08-11 13:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت نقابة صيادلة العراق، اليوم الاحد (11 آب 2024)، على تظاهر المئات من خريجي الاختصاصات الطبية امام مبنى وزارة الصحة في بغداد.

وقالت النقابة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "نقابة صيادلة العراق تقوم بدورها الذي نص عليه قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966 وتتابع و تتعاون و تنسق مع كل من السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية لتطبيق ما نص عليه قانون تدرج ذوي المهن الطبية رقم 6 لسنة 2001 النافذ و الذي ينص على تعيين خريجي كليات الصيدلة و باقي المهن الطبية و الصحية و التمريضية من خريجي العام الدراسي 2022-2023"، مؤكدة ان "النقابة ستستمر بمتابعتها لحين استكمال تعيين أبناءنا الخريجين".

وأضافت ان "أبناءنا الخريجين قرروا ممارسة حقهم الذي كفله الدستور بالتعبير عن رأيهم و إيصال صوتهم من خلال التظاهر السلمي"، لافتة الى انه "منذ ساعات مبكرة لهذا اليوم تتابع نقابة صيادلة العراق عن كثب تطورات الموقف و تتواصل مع المسؤولين في رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الصحة و وزارة الداخلية".

وتابعت، اننا "نأسف للأخبار الأولية التي تشير إلى حصول حالات من التماس بين أبناءنا الخريجين المتظاهرين و اخوتهم من القوات الامنية في مكان التظاهر"، مشددة على أن "نقابة صيادلة العراق تهيب بالجميع بنبذ العنف بكل اشكاله وصوره، و مثلما تثق النقابة بشباب العراق من الخريجين المتظاهرين و سلمية تظاهرهم، فأنها تطالب القوات الامنية كافة بتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامة المتظاهرين من اي اذى او ضرر او إساءة لفظية او جسدية".

وأفاد مصدر امني في وقت سابق، اليوم الاحد، بحدوث صدامات بين المتظاهرين امام مبنى وزارة الصحة والقوات الامنية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "المئات من المتظاهرين من خريجي الاختصاصات الطبية تجمعوا امام مبنى وزارة الصحة صباح اليوم للمطالبة بشمولهم بالتعيين".

وأضاف أن "صدامات حدثت بين المتظاهرين والقوات الامنية ادت الى إصابة عدد من المتظاهرين".