السوداني يوافق على إنشاء مدينة واسط السكنية الجديدة

2024-08-11 15:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (11 آب 2024)، على إنشاء مدينة واسط السكنية الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني ترأس الاجتماع الدوري للّجنة العليا للاستثمار والإعمار"، مبينا أنه "جرى خلال الاجتماع البحث في جوانب تطوير آليات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، ومناقشة الملفات المعروضة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان، ان "الاجتماع نظر في ملف الاستثمار الخاص بمحافظة واسط"، لافتا الى انه "ضمن رؤية الحكومة في إنشاء المدن الجديدة جرت الموافقة على إنشاء (مدينة واسط السكنية الجديدة)، التي تتضمن توزيع الأراضي السكنية المخدومة، يتولى فيها المطوّر العقاري من القطاع الخاص إنشاء البنى التحتية والمؤسسات الخدمية وإدارة الخدمات، ويتمّ بيعها بكلف متدنية للمواطنين من الفئات التي تُحدّد على وفق رؤية الحكومة لمعالجة أزمة السكن".

وتابع، أن " اللجنة قررت رفض طلب تحويل موقع القطعة (3/6 مقاطعة أم الخيل) بمساحة 77 دونماً، في محافظة الديوانية إلى مجمع سكني"، منوها الى انه "تتولّى هيئة استثمار الديوانية الإعلان عن الفرصة الاستثمارية لإنشاء مشروع ترفيهي بمخططات وفعاليات حديثة وعالية المستوى على القطعة المذكورة، لتكون منطقة ترفيهية حضارية تلبّي حاجة المواطنين في المحافظة، حسب قانون الاستثمار النافذ، في إطار توسعة النشاط السياحي الداخلي".

واختتم المكتب بيانه، بأن "اللجنة أصدرت جملة من القرارات التي من شأنها توسعة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة إشراك القطاع الخاص وخلق فرص العمل، ودعم التنمية في المجالات كافة".