إيدرسون يضع حدا للتكهنات حول مستقبله

2024-08-11 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الاحد (11 آب 2024)، عن قيام حارس مرمى مانشستر سيتي البرازيلي إيدرسون، بوضع حدا للجدل المثار حول مستقبله خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال إيدرسون، خلال تصريحات صحفية، إنني "اتخذت القرار سأبقى في مانشستر سيتي هذا الموسم"، مبينا انني "تحدثت مع (المدرب) غوارديولا، وكان الأمر حاسما، أنا سعيد بالبقاء، وأركز بشكل كامل على الفوز بمزيد من الألقاب هنا".

وأضاف أنني "تحدثت أيضا إلى مجلس الإدارة والمديرين وزملائي في الفريق، وسأبقى".

المصدر: وكالات