2024-08-11 15:00:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن إعداد دراسة لمعالجة أعداد المركبات والطاقة الاستيعابية لطرق العاصمة بغداد، من بينها ترقين قيد المركبات القديمة ونقل الأسواق التجارية وبعض الوزارات إلى أطراف العاصمة. وقال مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة العقيد حيدر شاكر، في تصريح صحفي، إن “المديرية عملت على إعداد دراسة لمعالجة مسألة زيادة أعداد […]

ظهرت المقالة خطة لتخفيف الازدحامات في بغداد: “تسقيط” السيارات القديمة ونقل وزارات لأطراف العاصمة أولاً على ايشان.