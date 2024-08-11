رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة لعمل شبكة الإعلام العراقي

2024-08-11 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، خلال استقباله رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، دعم الحكومة لعمل شبكة الإعلام العراقي ومهامّها بتعزيز المهنية في البيئة الإعلامية العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية، (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، واستمع، خلال اللقاء، إلى إيجاز عن واقع عمل الشبكة، وأهمّ التحديات التي تواجه العمل الإعلامي الوطني، والمسارات التي تؤدي فيها قنوات الشبكة ونوافذها دورَها في توفير خدمة إعلامية موضوعية منصفة للمواطن العراقي، وتعكس الصورة الحقيقية عن مجمل أداء الأجهزة الحكومية وفي مختلف المجالات".

وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، على "دعم الحكومة عملَ شبكة الإعلام العراقي، ومهامّها بتعزيز المهنية في البيئة الإعلامية العراقية، وفق المسار الديمقراطي والدستوري، وإسنادها كلّ الجهود الإعلامية، لتوفير المعلومة، والمحافظة على القيم والثوابت الأخلاقية والاجتماعية العراقية".

واشار الى "تقديم الدعم لشبكة الإعلام العراقي لاستضافة مؤتمر الإعلام العربي بدورته الرابعة، المقرر عقده في العاصمة بغداد في شهر نيسان المقبل، برعاية اتحاد إذاعات الدول العربية التابع إلى جامعة الدول العربية".