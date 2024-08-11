الشيخ الخزعلي: لن نسمح بالتحريض ضد الإيزيديين أو إيذائهم

2024-08-11 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأحد، أن خطاب الكراهية والتحريض ضد الإيزيديين أمر مرفوض بشكل قاطع، لافتاً الى عدم السماح بالتحريض ضدهم أو إيذائهم.

وقال الشيخ الخزعلي في تدوينة على منصة (X) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ما صدر من إحدى الشخصيات المحسوبة، على المُكون الإيزيدي، مِن تجاوز على النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله)، هو أمر مرفوض بالكامل، ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية، لمعاقبة مَن صدرت منه الإساءة".

وتابع "في المقابل، فإنّ استغلال هذه التصريحات كوسيلة، لتعميم خطاب الكراهية، ضد أهلنا الإيزيديين والتحريض ضدهم، هو أمر مرفوض بشكل قاطع، ولا يمكننا القبول به على الإطلاق، خصوصاً بعد أنْ بادر المجتمع الإيزيديّ بالبراءة منه".

وأضاف، أن "أبناء شعبنا من الإيزيديين، عانوا الكثير من الإبادات وسياسات التمييز، وإنّ من حقهم كمواطنين عراقيين أُصلاء أن يشعروا بالأمان في بلدهم"، مشيرا الى "أننا لن نسمح بالتحريض ضدهم أو إيذائهم، من أي جهة كانت، ويكفيهم المعاناة التي تعرضوا لها على يد داعش الإرهابي، ومحاولات الجماعات المتطرفة استئصال وجودهم".

وشدد بالقول: إن "المساس بالإيزيديين أو التحريض ضدهم، هو تهديدٌ للنسيج المُجتمعيّ العراقيّ والسلم الأهلي".