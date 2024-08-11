مجلس بغداد يلاحق "حالات فساد" في دوائر العاصمة ويتوعد بإجراءات "مشددة"

2024-08-11 15:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شخّص مجلس محافظة بغداد، اليوم الاحد (11 آب 2024)، فساد وحالات سلبية في بعض الدوائر التنفيذية بالعاصمة، فيما كشف عن اجراءاته لمواجهة تلك الحالات.

وقال عضو المجلس علي المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة بغداد في بداية تشكيله حيث أول ستة أشهر من عمره، ورغم ذلك كان لنا دور رقابي في متابعة كل الدوائر التنفيذية في العاصمة".

وبين المشهداني انه "تم تشخيص بعض الحالات والملاحظات، بوجود تقصير بعمل بعض المدراء التنفيذيين"، مؤكدا، أن "مجلس المحافظة في طور إعفاء عدد من المدراء الذين تم تشخيص حالات سلبية عليهم، لافتا إلى أنه "تم إحالة بعض الملفات الى هيئة النزاهة كما تم استجواب عدد من المدراء".

وأضاف أنه "لا توجد نسب محددة لتنفيذ مهام الدوائر التنفيذية في بغداد، لكن بعض الدوائر تنفذ مهامها بشكل غير صحيح، وبعضها تنفذه بشكل بطيء جدا، ولدينا إجراءات مشددة للحد من تلك الحالات السلبية".

وكان عضو ائتلاف دولة القانون عضو مجلس محافظة بغداد السابق سعد المطلبي، أعلن عن تدقيق الحكومة المحلية لمحافظة بغداد لعقود المشاريع في المحافظة لوجود شبهات فساد فيها.

المطلبي قال في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم" إن "الحكومة المحلية الجديدة تواصل العمل على مراجعة العقود الخاصة بالمشاريع وفحصها وتدقيقها للتأكد من مدى نزاهتها، بعد معلومات تفيد بوجود حالات فساد في بعض المشاريع".

محافظ بغداد الجديد عبد المطلب العلوي قام بزيارات ميدانية لحل بعض الاشكالات في بعض المشاريع، بحسب المطلبي الذي لفت إلى أن "الكثير من المشاريع الخدمية في بغداد تم استئناف العمل بها بعد تشكيل الحكومة المحلية.