2024-08-11 15:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، يوم الأحد، أن العراق من ضمن قائمة أفضل الدول العربية في التنقيب والتكرير، خلال 22 عاماً، اي منذ 2003 إلى 2024.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها اطلعت عليها وكاله شفق نيوز، ان قطاع النفط والغاز في الدول العربية استقطب 610 مشروعات نفذتها 356 شركة أجنبية وعربية في المنطقة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 406 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني 2003 ومايو/أيار 2024 أي نحو 22 عاماً.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الأول عن النفط والغاز في الدول العربية لعام 2024، أن الولايات المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية في قطاع النفط والغاز من حيث عدد المشاريع وصلت إلى 85 مشروعاً مثلت نحو 14% من الإجمالي، بينما تصدرت روسيا على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة 61.5 مليار دولار مثلت نحو 15.2% من الإجمالي وذلك وفق قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.

وأضاف التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسية في القطاع هي توقعات إنتاج وصادرات النفط والغاز ومنتجاته حتى 2030 والمشاريع الأجنبية وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بالقطاع، أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز خلال الفترة (2003-2024) تركزت جغرافياً في كل من الإمارات ومصر والعراق والسعودية وقطر حيث استحوذت الدول الخمس على نحو 63.8% من عدد المشاريع (389 مشروعاً)، و71٪؜ من التكلفة الاستثمارية (288 مليار دولار)، و68.2٪؜ من الوظائف الجديدة (79.2 ألف وظيفة).

وأشار التقرير إلى أن الشركات العشر الأولى، استحوذت على نحو 18% من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و43.5٪؜ من التكلفة الرأسمالية، و34.8% من مجمل الوظائف الجديدة حيث ان العراق من ضمن قائمة افضل الدول العربية في التنقيب والتكرير.

وتصدرت مجموعة روساتوم الروسية، المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة تخطت الـ 30 مليار دولار تمثل نحو 7.4% من الإجمالي، بينما تصدرت كل من مجموعتي رويال داتش شل الهولندية، ودانه غاز الإماراتية كأكبر مؤسس بعدد 14 مشروعاً مثلت 2.3% من الإجمالي لكل منهما.

أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع النفط والغاز في الدول العربية، وفق وكالة فيتش لعام 2024، فيتم قياسها وفق 4 مؤشرات رئيسية هي: مؤشري مخاطر وحوافز (الدولة) و(الصناعة) في مرحلة التنقيب والإنتاج، ومؤشري مخاطر وحوافز (الدولة) و(الصناعة) في مرحلة التكرير.

ووفق متوسط نتائج المؤشرات الأربعة، حلت كل من الإمارات والسعودية وقطر والعراق ومصر والكويت وسلطنة عمان، كأفضل الدول العربية من جهة المخاطر الأقل والحوافز الأعلى على التوالي، تلتها على الترتيب الجزائر والبحرين وموريتانيا وليبيا وتونس والسودان واليمن.

وعلى صعيد الإنتاج، توقع التقرير ارتفاع إنتاج الدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى بمعدل 6.4% إلى 28.7 مليار برميل يومياً 2024 وصولاً إلى نحو 33 مليون برميل يومياً 2030، وكذلك ارتفاع قدرة تكرير النفط الخام خلال 2024 لتبلغ 11.3 مليون برميل يومياً، بحصة قدرها 10.7% من الإجمالي العالمي، وصولاً إلى 11.4 مليون برميل يومياً 2030، مدعومة بارتفاع قدرة التكرير في العراق والإمارات.

ورجح التقرير، بلوغ صافي الصادرات العربية من المنتجات الهيدروكربونية نحو 23.5 مليون برميل مكافئ نفط يومياً 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 27 مليون برميل مكافئ نفط يوميا 2030، كمحصلة لتوقعات ارتفاع هذا الصافي في 4 دول خليجية والعراق وليبيا.